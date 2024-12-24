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14:57, 24 декабря 2024Мир

Испания передала России ответственность за спасательные работы после крушения сухогруза

Испания передала ответственность за спасательные работы после крушения судна РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Испания передала военному кораблю России ответственность за спасательные работы после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море. Об этом заявили в испанской службе безопасности на море, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, сигнал тревоги с российского судна, находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии, был получен 23 декабря. Ближайшее судно сообщило о плохих погодных условиях и спасательной шлюпке в воде. Обнаружив ее, служба спасла 14 членов экипажа и доставила их в Картахену.

Впоследствии в район крушения прибыл российский военный корабль, который взял на себя ответственность за спасательные работы.

Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. По имеющейся информации, это произошло накануне в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. Информацию о крушении российского судна подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

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