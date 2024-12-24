Испания передала России ответственность за спасательные работы после крушения сухогруза

Испания передала ответственность за спасательные работы после крушения судна РФ

Испания передала военному кораблю России ответственность за спасательные работы после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море. Об этом заявили в испанской службе безопасности на море, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, сигнал тревоги с российского судна, находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии, был получен 23 декабря. Ближайшее судно сообщило о плохих погодных условиях и спасательной шлюпке в воде. Обнаружив ее, служба спасла 14 членов экипажа и доставила их в Картахену.

Впоследствии в район крушения прибыл российский военный корабль, который взял на себя ответственность за спасательные работы.

Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. По имеющейся информации, это произошло накануне в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. Информацию о крушении российского судна подтвердили в Министерстве иностранных дел России.