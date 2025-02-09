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13:34, 9 февраля 2025Россия

В российском порту начал тонуть танкер с мазутом

Танкер Koala с мазутом тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMartinLueker / Shutterstock / Fotodom  

Танкер под названием Koala с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на 9 февраля танкер Koala (он ходит под флагом Антигуа и Барбуды) находился у третьего причала в морском порту в Усть-Луге. На борту танкера находился экипаж из 24 человек», — отмечается в сообщении.

По данным источников канала, причиной происшествия мог стать взрыв судна. Известно, что в ночь на 9 февраля в корабль был погружен мазут и он готовился к отправке. После этого, предположительно, и раздались взрывы. Известно, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что новые точечные выбросы мазута после крушения танкеров в Черном море были обнаружены в Крыму и на Кубани. C начала работ по устранению последствий разлива уже удалось очистить 355 километров побережья. Специалисты собрали около 180 тонн загрязненного грунта — 21 тысячу тонн от этого объема просеяли вибрационной установкой «Грохот».

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