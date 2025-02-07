Новые выбросы мазута нашли в Крыму и на Кубани

МЧС: Новые точечные выбросы мазута обнаружили в Крыму и на Кубани

Новые точечные выбросы мазута после крушения танкеров в Черном море обнаружили в Крыму и на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

Работа межведомственных мониторинговых групп проходит в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Специалисты нашли точечные выбросы нефтепродуктов на 15 обследуемых участках, рассказали в ведомстве.

C начала работ по устранению последствий разлива уже удалось очистить 355 километров побережья. Специалисты собрали около 180 тонн загрязненного грунта — 21 тысячу тонн от этого объема просеяли вибрационной установкой «Грохот». Часть грунта решили утилизировать. В Черном море удалось обследовать 7,5 тысячи квадратных километров, для очистки от мазута использовали 7,5 тонны сорбента.

Ранее, 4 февраля, повторные выбросы мазута нашли в Анапе, о них отчитались несколько команд по уборке. В оперштабе отметили, что новые выбросы на каждом участке убирают в первую очередь.