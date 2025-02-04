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17:35, 4 февраля 2025Экономика

В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мазута зафиксировали на 12 участках пляжей в Анапе
Мария Черкасова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Анапе на 12 участках пляжей зафиксировали повторные выбросы мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара. В оперштабе отметили, что новые выбросы на каждом участке убирают в первую очередь.

Ранее повторные незначительные выбросы мазута обнаружили на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме 9000 тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма, что привело к экологической катастрофе.

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