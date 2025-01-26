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11:27, 26 января 2025Экономика

На Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута

МЧС: Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на берегу Кубани
Мария Черкасова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С берега Краснодарского края за сутки было вывезено около 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщили в МЧС России.

Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. За сутки с берега было вывезено 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Всего за время очистки — более 174 тысяч тонн.

На временную площадку хранения было вывезено за сутки более 520 тонн, всего — свыше 134 тысяч тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезено загрязненного мазутом песка 570 тонн, всего — около 40,5 тысячи тонн.

Ранее правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Деньги выделены Краснодарскому краю и покроют компенсации на проведенные аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку для хранения и на утилизацию отходов.

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