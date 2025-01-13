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11:17, 13 января 2025Экономика

В России создали комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе

Мишустин создал комиссию по ликвидации разлива нефти в Керченском проливе
Мария Черкасова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом говорится в Telegram-канале Правительства России.

Комиссия займется координацией работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС). Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков, который будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации. В состав комиссии также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, представители регионов.

Мишустин рассказал о важности скорейшего восстановления экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Республики Крым и заявил о необходимости очистить акваторию от загрязнения и сделать все, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов.

Ранее в шести районах Крыма были зафиксированы новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. До этого новый выброс появился в районе поселка Тамань Темрюкского района.

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