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22:04, 12 января 2025Экономика

Новые выбросы мазута зафиксировали в шести районах Крыма

Новые выбросы мазута после крушения танкеров обнаружили в шести районах Крыма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе были зафиксированы в шести районах Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 километра», — сказано в сообщении. Так, загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Тамань Темрюкского района обнаружен новый выброс мазута с выброшенной на мель кормы танкера «Волгонефть 239». Уточнялось, что на месте аварии находятся специалисты Морспасслужбы — они должны установить масштаб повреждений. Сотрудники спецслужб работают над локализацией разлива.

До этого семь новых очагов выбросов мазута обнаружили на востоке и западе Республики Крым. Загрязнены пляжи на территории Керчи, Евпатории, Сакского и Ленинского районов, а также на острове Тузла. Общая протяженность затронутой мазутом территории достигла 14,38 километра.

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