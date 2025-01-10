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15:25, 10 января 2025Экономика

Новые выбросы мазута обнаружили в Крыму

МЧС: Семь новых очагов выбросов мазута зафиксированы на востоке и западе Крыма
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Семь новых очагов выбросов мазута обнаружили на востоке и западе Республики Крым. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России Андрей Павлюченко, его цитирует ТАСС.

По словам представителя ведомства, загрязнены пляжи на территории Керчи, Евпатории, Сакского и Ленинского районов, а также на острове Тузла. Общая протяженность затронутой мазутом территории достигает 14,38 километра.

Для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействовали 10 морских судов и два — воздушных. На месте работают более 500 человек и около 100 единиц техники, уточнил Павлюченко. Всего на контроле в Крыму находятся 472 километра побережья.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что основной объем мазута, выброшенного с затонувших в Черном море, на побережье Краснодарского края собран. Он добавил, что, несмотря на проделанную работу, почти ежедневно фиксируются повторные локальные выбросы нефтепродуктов на берег.

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