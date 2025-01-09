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19:54, 9 января 2025Экономика

Основной объем выброшенного на побережье Кубани мазута собран

МЧС: Основной объем выброшенного на побережье Кубани мазута собран
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

На побережье Краснодарского края собрали основной объем мазута, выброшенного с затонувших в Черном море танкеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС России Александра Куренкова.

Он добавил, что несмотря на проделанную работу почти ежедневно фиксируются повторные локальные выбросы нефтепродуктов на берег. Причиной являются сильный ветер и волны. Министр подчеркнул, что новые выбросы оперативно ликвидируются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается недостаточно. По его словам, в работе по ликвидации последствий есть множество как технических, так и финансовых проблем.

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