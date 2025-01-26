Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Кабмин направит 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе

Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Деньги выделены Краснодарскому краю и покроют компенсации на проведенные аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку для хранения и на утилизацию отходов.

В настоящее время в Краснодарском крае на площадку временного хранения доставлена 131 тысяча тонн грязного грунта, в Крыму и Севастополе собрано 747 тонн. Мазут у кормы танкера «Волгонефть-239» собирается и перевозится в специальных вагонах. Кроме того, ученые изучают новые способы очистки и ликвидации последствий разлива нефтесодержащих продуктов. По предварительной оценке, предстоит восстановить 280 гектаров территории пляжей.

Ранее специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», находящегося у мыса Панагия.