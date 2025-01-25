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12:15, 25 января 2025Экономика

Откачка мазута с потерпевшего крушения танкера завершилась

Откачка мазута с танкера «Волгонефть-239» завершилась раньше срока
Александра Качан (Редактор)

Фото: МЧС России / ТАСС

Специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», который сейчас находится у мыса Панагия. Работы удалось закончить раньше назначенного срока, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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