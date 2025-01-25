Откачка мазута с потерпевшего крушения танкера завершилась

Откачка мазута с танкера «Волгонефть-239» завершилась раньше срока

Специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», который сейчас находится у мыса Панагия. Работы удалось закончить раньше назначенного срока, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

