Специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», который сейчас находится у мыса Панагия. Работы удалось закончить раньше назначенного срока, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Экономика
Откачка мазута с потерпевшего крушения танкера завершилась
Откачка мазута с танкера «Волгонефть-239» завершилась раньше срока
Специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», который сейчас находится у мыса Панагия. Работы удалось закончить раньше назначенного срока, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.