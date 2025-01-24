Власти назвали срок очистки пляжей Анапы от мазута

Минприроды: Пляжи Анапы планируется восстановить к лету 2026 года

Загрязненные пляжи в Анапе планируется восстановить к лету 2026 года. Такой срок на совещании с президентом Владимиром Путиным назвал глава Минприроды РФ Александр Козлов, стенограмма приводится на сайте Кремля.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в IV квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», — заверил министр. Загрязненный песок вывезут и заменят кварцевым. Вместе с тем гидротехники продумают инженерную защиту пляжей от размыва.

Участок восстановительных работ охватит 280 гектаров береговой линии. Предварительно, на это уйдет 840 тысяч кубов нового и чистого песка. Окончательные масштабы работ будут понятны только после того, как прекратятся выбросы нефтепродуктов и побережье будет очищено. В данный момент власти Краснодарского края разрабатывают проектную документацию, ее планируется сдать к сентябрю.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.