Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

Норвежское судно отказалось спасать тонущий в Средиземном море экипаж Ursa Major

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major («Урса Майор»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика» — владельца судна

Российским морякам отказали в помощи из-за некоего запрета

На данный момент известно, что шлюпка с тонущими российскими моряками направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3. Оно находилось недалеко.

При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа «Урса Майор», ссылаясь на некий запрет «Оборонлогистика»

«Оборонлогистика» сочла этот факт грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Теракт назвали возможной причиной крушения Ursa Major

Российское торговое судно Ursa Major 2009 года постройки потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Это произошло 23 декабря в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. В районе бедствия провели спасательную операцию.

2 россиян числятся пропавшими без вести после крушения

Судно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. По данным «Оборонлогистики», причиной инцидента стал теракт. 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Все они являются гражданами России.

По данным испанской газеты El diario vasco, взрыв в машинном отделении мог привести к крушению судна. «Согласно источникам, с которыми консультировалась газета, на торговом судне произошел взрыв в машинном отделении», — уточняется в публикации издания.

В машинном отделении судна произошел взрыв

Информацию о взрыве и подтвердил российский МИД. «В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО "СК-ЮГ") после взрыва в машинном отделении», — сообщили в дипведомстве.

Известно, что перед новым рейсом на судне провели профилактический ремонт кранового оборудования. Об этом также заявляла «Оборонлогистика». Процедура стала непростой задачей в условиях санкций. Однако специалисты компании вместе с российскими производителями и специалистами литейного производства изготовили аналоги запчастей для судовых кранов.

Владелец Ursa Major назвал судно одним из крупнейших в России

Название Ursa Major переводится с латыни на русский язык как «Большая медведица». По данным «Оборонлогистики», «Урса Майор» является универсальным сухогрузом класса RO-RO/LO-LO.

Флагман флота «Оборонлогистики» «Урса Майор» (в переводе с латыни «Большая Медведица») отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 т каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов «Оборонлогистика»

Максимальная грузоподъемность судна достигает 9,5 тысячи тонн. Предполагалось, что Ursa Major прибудет во Владивосток 22 января.