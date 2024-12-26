Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 26 декабря 2024Мир

На затонувшем в Средиземном море российском судне нашли пробоину. Владелец заявлял о целенаправленном теракте

На борту затонувшего судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 см
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Reuters

Компания «Оборонлогистика», владелец судна Ursa Major, заявила, что на затонувшем в Средиземном море российском сухогрузе нашли большую пробоину.

Там уточнили, что при внешнем аварийном осмотре судна на 15-30 сантиметров выше линии воды была обнаружена пробоина размером примерно 50 на 50 сантиметров. Также ее края были рваные и направлены внутрь судна.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

«На судне была объявлена общесудовая тревога. (…) Палуба судна была усыпана осколками», — добавили в пресс-службе «Оборонлогистики».

Накануне компания заявила о теракте

Ранее «Оборонлогистика» заявила, что на Ursa Major была совершена целенаправленная террористическая атака.

Согласно показаниям членов экипажа, днем 23 декабря в районе кормовой части по правому борту произошли три последовательных взрыва. «[В результате] судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — рассказали в компании.

Материалы по теме:
Российское грузовое судно затонуло в Средиземном море после взрыва. Двое членов экипажа пропали без вести
Российское грузовое судно затонуло в Средиземном море после взрыва. Двое членов экипажа пропали без вести
24 декабря 2024
В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна
В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна
25 декабря 2024

Кроме того, в «Оборонлогистике» утверждают, что на борту судна в момент крушения не было перегруза. В сообщении подчеркивается, что максимальная грузоподъемность Ursa Major — 9,5 тысячи тонн. А перевозимый вес составлял 806 тонн. «Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности», — подчеркнули в компании.

МИД России заявлял, что судно затонуло после взрыва в машинном отделении.

Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром, два члена экипажа пропали

Судно, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение 23 декабря днем в 67 милях от берега Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены, еще двое пропали без вести. На данный момент команда корабля временно находится в Испании. Там передали ответственность за спасательные работы военному кораблю России, который вскоре прибыл в район крушения.

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Судно следовало с грузом из двух портальных кранов, двух крановых ковшей, двух судовых трюмных крышек и 130 контейнеров, 129 из которых были пусты, как утверждает компания.

Ursa Major — грузовое судно 2009 года постройки. Его владелец утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, который оборудован двумя кранами грузоподъемностью 350 тонн каждый.

Перед этим рейсом на судне был проведен ремонт кранового оборудования. «Оборонлогистика» отмечала, что это было непростой задачей в условиях санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорвана серия готовившихся Украиной покушений на высокопоставленных военных Минобороны

      Зеленский решил уволить посла Украины в Германии

      Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

      Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

      В отношении пытавшегося зайти в российскую школу мужчины с ножом возбудили дело

      В российской школе нашли бездыханного охранника

      Россия захотела открыть консульства в четырех городах Азии

      В российском городе раздели Ленина

      Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

      Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше