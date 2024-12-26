На затонувшем в Средиземном море российском судне нашли пробоину. Владелец заявлял о целенаправленном теракте

На борту затонувшего судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 см

Компания «Оборонлогистика», владелец судна Ursa Major, заявила, что на затонувшем в Средиземном море российском сухогрузе нашли большую пробоину.

Там уточнили, что при внешнем аварийном осмотре судна на 15-30 сантиметров выше линии воды была обнаружена пробоина размером примерно 50 на 50 сантиметров. Также ее края были рваные и направлены внутрь судна.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

«На судне была объявлена общесудовая тревога. (…) Палуба судна была усыпана осколками», — добавили в пресс-службе «Оборонлогистики».

Накануне компания заявила о теракте

Ранее «Оборонлогистика» заявила, что на Ursa Major была совершена целенаправленная террористическая атака.

Согласно показаниям членов экипажа, днем 23 декабря в районе кормовой части по правому борту произошли три последовательных взрыва. «[В результате] судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — рассказали в компании.

Кроме того, в «Оборонлогистике» утверждают, что на борту судна в момент крушения не было перегруза. В сообщении подчеркивается, что максимальная грузоподъемность Ursa Major — 9,5 тысячи тонн. А перевозимый вес составлял 806 тонн. «Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности», — подчеркнули в компании.

МИД России заявлял, что судно затонуло после взрыва в машинном отделении.

Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром, два члена экипажа пропали

Судно, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение 23 декабря днем в 67 милях от берега Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены, еще двое пропали без вести. На данный момент команда корабля временно находится в Испании. Там передали ответственность за спасательные работы военному кораблю России, который вскоре прибыл в район крушения.

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Судно следовало с грузом из двух портальных кранов, двух крановых ковшей, двух судовых трюмных крышек и 130 контейнеров, 129 из которых были пусты, как утверждает компания.

Ursa Major — грузовое судно 2009 года постройки. Его владелец утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, который оборудован двумя кранами грузоподъемностью 350 тонн каждый.

Перед этим рейсом на судне был проведен ремонт кранового оборудования. «Оборонлогистика» отмечала, что это было непростой задачей в условиях санкций.