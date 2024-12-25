Владелец затонувшего в Средиземном море российского судна заявил о террористической атаке

«Оборонлогистика»: судно Ursa Major затонуло в результате террористической атаки

На российское судно Ursa Major, потерпевшее крушение и затонувшее в Средиземном море, была совершена целенаправленная террористическая атака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика», владеющей кораблем.

В сообщении приводятся показания членов экипажа, согласно которым 23 декабря около 13:50 по московскому времени в районе кормовой части по правому борту произошли три последовательных взрыва. «[В результате] судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — рассказали в пресс-службе «Оборонлогистики».

Ранее депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник заявил, что в качестве наиболее вероятных причин крушения Ursa Major рассматриваются теракт и взрыв главной энергетической установки. По его словам, крупное судно подозрительно быстро пошло ко дну. Политик также обратил внимание, что ЧП произошло на большой глубине и вдали от берегов.

Флагманское судно компании «Оборонлогистика» Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря в Средиземном море. Корабль направлялся из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом портовых кранов и 45-тонных люковых крышек для новых ледоколов. На борту находились 16 человек, являющихся гражданами России. 14 из них эвакуировали, еще двое числятся пропавшими без вести.