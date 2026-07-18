В Минобороны Украины раскрыли военный план Сырского

FT: План Сырского состоит в массовой мобилизации и попытке удерживать позиции

Военный план главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского состоит в массовой мобилизации и попытке удерживать позиции. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны Украины.

«Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы как можно дольше удерживать позиции и мобилизовать все больше людей», — заявил собеседник издания.

По словам чиновника, уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров, в отличие от Сырского, имел стратегию победы, основанную на инновациях и широком использовании дронов и роботизированной техники.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский мог уволить Федорова из-за его попыток заблокировать выдачу выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям.