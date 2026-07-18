Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 18 июля 2026Бывший СССР

В Минобороны Украины раскрыли военный план Сырского

FT: План Сырского состоит в массовой мобилизации и попытке удерживать позиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный план главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского состоит в массовой мобилизации и попытке удерживать позиции. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны Украины.

«Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы как можно дольше удерживать позиции и мобилизовать все больше людей», — заявил собеседник издания.

По словам чиновника, уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров, в отличие от Сырского, имел стратегию победы, основанную на инновациях и широком использовании дронов и роботизированной техники.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский мог уволить Федорова из-за его попыток заблокировать выдачу выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Перекрытие доступа ВСУ к морю и ликвидация топливной инфраструктуры Украины. Каковы итоги ударов ВС России за сутки?
    Германия одобрила возвращение молодых украинцев в зону боевых действий
    Нарколог назвал самое тяжелое для психики последствие употребления алкоголя
    «Ланцет» российского спецназа сорвал ротацию ВСУ
    Раскрыта личность нового возлюбленного самой красивой женщины в мире
    В России высказались об ответных мерах на удары по складам маркетплейса
    Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского
    Удар США лишил питьевой воды 10 тысяч человек
    Тренер сборной Аргентины высказался о возможном участии Месси в следующем ЧМ
    Раскрыта истинная причина сомнений Зеленского в отставке Сырского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok