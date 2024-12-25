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18:20, 25 декабря 2024Россия

Раскрыты обстоятельства крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море

«Оборонлогистика»: на судне Ursa Major в момент крушения не было перегруза
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

На борту российского судна Ursa Major в момент крушения в Средиземном море не было перегруза. Обстоятельства происшествия раскрыла РИА Новости пресс-служба компании «Оборонлогистика», владеющей кораблем.

В сообщении подчеркивается, что Ursa Major является крупнейшим в России сухогрузом с максимальной грузоподъемностью в 9,5 тысячи тонн. Судно следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом весом 806 тонн: двумя портальными кранами, двумя крановыми ковшами, двумя судовыми трюмными крышками и контейнерами в количестве 130 штук, 129 из которых были пусты. «Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности», — подчеркнули в компании.

В «Оборонлогистике» считают, что на судно была совершена целенаправленная террористическая атака. Как рассказали члены экипажа, около 13:50 по московскому времени на борту произошли три последовательных взрыва, после чего сухогруз резко накренился на правый борт.

О возможном теракте ранее также заявил депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник. По его словам, Ursa Major слишком быстро затонул для такого крупного судна.

Флагманское судно компании «Оборонлогистика» Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря в Средиземном море. На борту находились 16 человек, являющихся гражданами России. 14 из них эвакуировали, еще двое числятся пропавшими без вести.

ЖЗЛ
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