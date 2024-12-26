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05:10, 26 декабря 2024Россия

На борту российского судна Ursa Major обнаружили пробоину

«Оборонлогистика»: на борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 см
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службе компании-владельца сухогруза «Оборонлогистика».

Пробоина была замечена после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна. Отмечается, что отверстие находилось примерно в 15-30 сантиметрах над уровнем воды.

«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — отметили в пресс-службе.

Флагманское судно компании «Оборонлогистика» Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря в Средиземном море. На борту находились 16 человек, являющихся гражданами России. 14 из них эвакуировали, еще двое числятся пропавшими без вести.

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