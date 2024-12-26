На борту российского судна Ursa Major обнаружили пробоину

«Оборонлогистика»: на борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 см

После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службе компании-владельца сухогруза «Оборонлогистика».

Пробоина была замечена после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна. Отмечается, что отверстие находилось примерно в 15-30 сантиметрах над уровнем воды.

«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — отметили в пресс-службе.

Флагманское судно компании «Оборонлогистика» Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря в Средиземном море. На борту находились 16 человек, являющихся гражданами России. 14 из них эвакуировали, еще двое числятся пропавшими без вести.