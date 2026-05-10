Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 10 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин

Врач Сонина: Сероватые выделения из интимной зоны могут указывать на вагиноз
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Татьяна Сонина объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

По словам врача, появление белых или желтоватых выделений с творожистой текстурой чаще всего указывает на кандидоз. Такое состояние нередко сопровождается зудом и покраснением. При этом гинеколог отметила, что кандидоз часто является лишь внешним проявлением более глубоких процессов — ухудшения работы иммунитета, хронического стресса или нарушений углеводного обмена.

«Если появляется специфический запах, напоминающий несвежую рыбу, а сами выделения приобретают сероватый оттенок, речь может идти о бактериальном вагинозе. Это состояние связано не столько с классической инфекцией, сколько с нарушением баланса микрофлоры, когда защитные лактобактерии уступают место условно-патогенным микроорганизмам», — предупредила Сонина.

Материалы по теме:
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020

Доктор добавила, что желтые, зеленоватые или пенистые выделения чаще свидетельствуют о воспалительном процессе, нередко связанном с инфекциями, передающимися половым путем. Если к этим симптомам присоединяются тянущие боли внизу живота, она призвала срочно обратиться к врачу.

Кроме того, Сонина отметила, что кровянистые или коричневые выделения вне привычного цикла могут быть связаны с патологиями эндометрия, эндометриозом или изменениями в шейке матки.

Ранее уролог Артур Богатырев объяснил, почему появляются неприятно пахнущие выделения из пениса. При наличии этой проблемы он посоветовал провериться на гарднереллез и кандидоз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

    В российском городе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

    Врач объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин

    В Пакистане при взрыве автомобиля погибли 15 человек

    Эстония призвала Украину держать свои беспилотники подальше

    Работу южных аэропортов России восстановили в полном объеме

    Чимаев обратился с важной просьбой к главе UFC после поражения

    Мерц назвал Россию угрозой для всей Европы

    Актриса из «Перевала Дятлова» сравнила Москву с Дели и Шанхаем

    Голландец описал впечатления от Брестской крепости фразой «гусиная кожа и камень в горле»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok