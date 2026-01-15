Врач объяснил причины неприятно пахнущих выделений из пениса

Врач Богатырев: Выделения с рыбным запахом из уретры указывают на гарднереллез

Появление несвойственных выделений из уретры у мужчин практически всегда указывает на проблемы в мочеполовой системе, предупредил уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев. На какие заболевания они указывают, он рассказал «Ленте.ру».

Богатырев объяснил, что выделения с неприятным рыбным запахом из пениса могут быть вызваны гарднереллезом — воспалительным заболеванием урогенитального канала, передающееся половым путем. Причиной творожистых, белых выделений с кислым запахом в сочетании с зудом и покраснением головки он назвал кандидоз (молочницу). Вопреки мифам, мужчины тоже подвержены этому заболеванию, особенно если у них есть диабет или проблемы с иммунитетом, подчеркнул врач.

«Гнойные, желто-зеленые, обильные выделения, часто сопровождающиеся резью при мочеиспускании, являются классическим симптомом острой бактериальной инфекции. Это могут быть гонорея или негонококковый уретрит, вызванный хламидиями, микоплазмой или уреаплазмой», — предупредил доктор. При этом, по его словам, скудные, прозрачные или мутноватые «утренние капли» из уретры, характерны для хламидийной инфекции или хронического уретрита.

Особое внимание Богатырев призвал обратить на выделения с примесью крови, розовые или коричневатые выделения, а также выделения с примесью спермы, поскольку их причинами могут быть не только инфекции, но и травмы, камни, воспаление предстательной железы или рак.

