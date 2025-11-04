Забота о себе
10:35, 4 ноября 2025

Врач объяснила причину запаха тухлой рыбы от женских гениталий

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Неприятный запах от гениталий может появляться у женщин при проблемах с интимным здоровьем, заявила кандидат медицинских наук, гинеколог сети клиник «Семейная» Илона Агрба. Признаком каких заболеваний он может быть, врач рассказала «Ленте.ру».

Агрба объяснила, что в норме запах интимной зоны должен быть нейтральным или слегка кисловатым. Если же он стал сильным и напоминающим аромат тухлой рыбы, это может быть признаком бактериального вагиноза, при котором нарушается баланс микрофлоры влагалища. Помимо запаха, на заболевание будут указывать жидкие пенистые или сероватые выделения. При этом чаще всего покраснения, зуда или боли не будет.

Еще одна причина неприятного запаха женских гениталий — кандидоз, также известный как молочница, отметила гинеколог. В этом случае проблему легко распознать по специфическому сильному кислому запаху и творожистым выделениям, сопровождающимся зудом, покраснением, раздражением.

«Специфический запах от гениталий может быть вызван и некоторыми половыми инфекциями. Например, при трихомониазе обильные зеленовато-пенистые выделения могут иметь неприятный запах, а при гонорее они будут откровенно гнойными и дурно пахнущими», — предупредила Агрба.

Другими причинами неприятного запаха от интимной зоны она назвала подтекание мочи, недостаточную или чрезмерную гигиену, аллергическую реакцию на прием некоторых препаратов, а также онкологические заболевания. «Рак шейки матки в стадии распада дает выраженный запах тухлого мяса. Причем он настолько интенсивен, что его чувствуют окружающие», — добавила гинеколог.

Ранее гинеколог Мария Стратонова предупредила россиян об опасной и почти бессимптомной половой инфекции. По словам врача, у женщин при трихомониазе могут появиться обильные пенистые выделения желтовато-зеленого цвета, а также сильный зуд и жжение в интимной зоне. У мужчин заболевание проявляется легким зудом и выделениями из уретры.

