Гинеколог предупредила россиян об опасной и почти бессимптомной половой инфекции

Гинеколог Стратонова: Зуд и выделения в паху могут говорить о трихомониазе

Трихомониаз — одна из самых распространенных половых инфекций — часто протекает почти бессимптомно, рассказала акушер-гинеколог Мария Стратонова. О признаках этой инфекции она предупредила россиян в беседе с News.ru.

Стратонова объяснила: из-за того, что трихомониаз долго может не иметь симптомов, люди с этой инфекцией часто заражают других и даже не подозревают об этом. При этом у мужчин и женщин первые признаки болезни отличаются, предупредила гинеколог.

По словам врача, у женщин при трихомониазе могут появиться обильные пенистые выделения желтовато-зеленого цвета, а также сильный зуд и жжение в интимной зоне. Кроме того, из-за инфекции возникает боль при мочеиспускании и половом акте. Гинеколог уточнила, что иногда у женщин отмечается покраснение слизистой, отечность и мелкоточечные кровоизлияния на стенках влагалища.

«У мужчин — легкий зуд, умеренные выделения из уретры, дискомфорт при мочеиспускании или после полового акта. При хроническом течении инфекция может не проявляться годами», — добавила Стратонова.

