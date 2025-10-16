Забота о себе
18:25, 16 октября 2025Забота о себе

Врач оценила риск заразиться сифилисом и гонореей в бане

Дерматовенеролог Бурханова: В бане нельзя заразиться сифилисом или гонореей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач-дерматовенеролог Наира Бурханова оценила риск заразиться венерическими инфекциями в бане или сауне. Ее слова приводит в беседе с UfaTime.ru.

По словам Бурхановой, заражение сифилисом, гонореей или хламидиозом происходит либо через прямой контакт слизистых оболочек во время полового акта, либо при попадании крови или спермы зараженного человека в кровоток.

Она объяснила, что подхватить эти инфекции в бане нельзя, потому что высокая температура и влажность быстро уничтожают хрупкие патогены. Кроме того, концентрация вирусов или бактерий в воде, на кафеле или деревянных полках ничтожно мала для инфицирования, добавила она.

Однако в бане существует риск заразиться другими инфекциями. Среди них грибковые заболевания и вирус папилломы человека (ВПЧ). Бурханова уточнила, что эти возбудители передаются контактно-бытовым путем через поверхности, на которые попадают чешуйки кожи инфицированного человека.

В банях и саунах врач порекомендовала носить личную резиновую обувь, пользоваться только своими полотенцем, мочалкой и другими средствами гигиены, а также принимать душ до и после посещения парной. Она также призвала не сидеть на голых поверхностях без подстилки.

«Сауна и баня безопасны в плане половых инфекций, но требуют соблюдения правил личной гигиены для профилактики грибка и бородавок», — заключила она.

Ранее врач уролог-андролог Роман Алексеев рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин. По его словам, любой дискомфорт или боль в области паха, яичек или поясницы может указывать на воспалительные процессы или другие нарушения.

