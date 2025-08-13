Врач рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин

Андролог Алексеев: На мужское бесплодие указывают видимые нарушения

Большинство мужчин не задумывается о своем репродуктивном здоровье до тех пор, пока однажды не возникает проблема с зачатием ребенка, однако существуют сигналы, на которые стоит обратить внимание. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач уролог-андролог Роман Алексеев.

Врач рассказал, что изменения в сексуальной сфере, такие как снижение либидо, проблемы с эрекцией или преждевременное семяизвержение, могут быть связаны с гормональным дисбалансом или другими андрологическими проблемами. Он порекомендовал отправляться за рекомендацией специалиста при таких видимых нарушениях, как варикоцеле или асимметрия яичек.

«Любой дискомфорт или боль в области паха, яичек или поясницы может указывать на воспалительные процессы или другие нарушения. Иногда первые признаки мужского бесплодия могут быть неочевидными и маскироваться под обычную усталость или стресс. Повышенная утомляемость, ухудшение состояния кожи, выпадение волос, а также повышенная раздражительность, перепады настроения или апатия могут быть следствием снижения уровня тестостерона», — предупредил Алексеев.

По словам андролога, веской причиной обратиться к врачу являются безуспешные попытки зачать ребенка в течение одного года, если партнерша младше 35 лет. Он подчеркнул, что своевременная диагностика и лечение значительно повышают шансы на успешное решение проблемы.

Ранее эндокринолог Шалала Пашаева рассказала о способах отличить депрессию от проблем с щитовидкой. Чтобы отличить истинную депрессию от заболеваний щитовидной железы, она посоветовала обращать внимание на сопутствующие симптомы.