Эндокринолог рассказала о способах отличить депрессию от проблем с щитовидкой

Эндокринолог Пашаева: Проблемы с щитовидной железой вызывают симптомы депрессии

Врач-эндокринолог Шалала Пашаева рассказала, что очень часто симптомы депрессии вызваны проблемами с щитовидной железой. Способы отличить одно состояние от другого она назвала в беседе с aif.ru.

Подавленное состояние и эмоциональная нестабильность бывают как при сниженной функции щитовидной железы (гипотериоз), так и при повышенной (гипертиреоз). Чтобы отличить истинную депрессию от заболеваний щитовидки, врач посоветовала обращать внимание на сопутствующие симптомы.

По ее словам, при гипотиреозе, помимо эмоциональных проблем, появляются отеки, кожа становится сухой, выпадают волосы. Человек может мерзнуть без причины, жаловаться на запоры и набирать вес при нормальном питании. Гипертиреоз также провоцирует учащенное сердцебиение, потливость, дрожь в теле и перепады настроения.

Эндокринолог рекомендовала при подозрении на депрессию первым делом исключить заболевания щитовидной железы. Для этого, по ее словам, нужно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Если результаты покажут нарушения, то эндокринолог подберет лечения для устранения симптомов.

Ранее онколог Владимир Ивашков назвал обследования, которые необходимо пройти каждой женщине. По его словам, регулярно нужно проверяться на рак шейки матки и рак кишечника.