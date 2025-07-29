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19:26, 29 июля 2025Забота о себе

Врач назвал семь необходимых каждой женщине обследований

Врач Ивашков: Женщинам обязательно нужно проходить маммографию и колоноскопию
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrei_r / Getty Images

Онколог Владимир Ивашков заявил, что каждой женщине обязательно необходимо проходить семь обследований. Их он назвал в своем Telegram-канале.

Ивашков посоветовал проводить обследование на рак шейки матки и рак кишечника: в первом случае проводят исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (также известное как жидкостная цитология, или мазок по Папаниколау), а во втором сдают анализ кала на скрытую кровь или проходят колоноскопию.

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Врач также призвал регулярно проходить денситометрию костей для диагностики остеопороза, а курильщикам — компьютерную томографию легких.

Также нужно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, чтобы вовремя распознать сахарный диабет и проблемы с сердцем, пояснил Ивашков.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, как продлить жизнь. Он посоветовал пересмотреть рацион и вовремя лечить различные заболевания.

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