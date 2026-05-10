Премьер Словакии Фицо приготовился к интересу лидеров ЕС из-за поездки в Москву

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что готов к значительному интересу по поводу своей поездки в Москву на 9 мая со стороны глав стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас начнут звонить и спрашивать, что сказал, что сказал», — предположил он, имея в виду беседу с президентом России Владимиром Путиным.

До этого словацкого премьера о предстоящем разговоре на тему визита в Москву предупредил канцлер Германии Фридрих Мерц. По данным СМИ, европейские политики остались недовольны действиями Фицо.

Как выяснил Euractiv, Евросоюз на этом фоне уже предупредил республику о проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA).

Сам премьер на встрече с Путиным заявил о поддержке «взаимовыгодных дружественных отношений» и посетовал, что между странами снова возникает «железный занавес».

К настоящему времени Фицо остался единственным европейским лидером, придерживающимся таких взглядов. Премьер Венгрии Виктор Орбан, также считавшийся союзником России, покинул свой пост 9 мая.