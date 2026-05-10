04:06, 10 мая 2026Мир

Раскрыта реакция европейских лидеров на визит Фицо в Москву

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетДень Победы

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Европейские политики недовольны визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо на парад Победы в Москву. Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что одновременно с этим премьер подвергается проверке и давлению со стороны Евросоюза (ЕС) из-за «попытки представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля».

Как сообщает портал, ЕС уже предупредил Словакию о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA), что нанесет удар по фермерам.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Фицо ждет разговор после его возвращения из Москвы. «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — сказал он.

В ответ на это в МИД России отметили, что без победы СССР никакого Дня Европы бы не было, а был бы «один сплошной концлагерь с газовыми камерами».

