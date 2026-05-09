Захарова ответила на угрозу Мерца в адрес Фицо из-за его визита в Москву

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обещание канцлера Германии Фридриха Мерца провести разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо из-за его визита в Москву на празднование Дня Победы. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что без победы СССР никакого Дня Европы бы не было, а был бы «один сплошной концлагерь с газовыми камерами».

Ранее Мерц заявил, что Фицо ждет разговор после возвращения из Москвы. «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — сказал он.