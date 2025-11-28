Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера Virat заявил об атаке дронов. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Канал опубликовал запись с гражданской радиочастоты. На ней слышно, как человек подает международный сигнал бедствия Mayday и на английском языке уточняет, что судно подверглось удару беспилотников.

Вечером 28 ноября два танкера загорелись в Черном море из-за некоего «внешнего воздействия». Экипажи обоих судов не пострадали. Расстояние между двумя ЧП составляет примерно 270 километров.

Позднее Telegram-канал «Военный Осведомитель» выяснил, что танкер Kairos подорвался на мине, а Virat подвергся удару катеров-камикадзе.