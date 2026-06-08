В Европе высмеяли встречу Зеленского с Карлом III

Боуз раскритиковал встречу двух мошенников — Зеленского и Карла III

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял встречу президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III, назвав ее «встречей двух мошенников». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков», — сказал он.

Журналист в шутку попросил своих подписчиков не звонить в полицию, если они увидят на улице «двух попрошаек», поскольку в таком случае «арестуют не их, а вас».

Ранее Карл III провел аудиенцию с Зеленским. «Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за неизменную поддержку нашего народа», — говорится в публикации Зеленского.