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21:15, 8 июня 2026Мир

В Европе высмеяли встречу Зеленского с Карлом III

Боуз раскритиковал встречу двух мошенников — Зеленского и Карла III
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Chown / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял встречу президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III, назвав ее «встречей двух мошенников». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков», — сказал он.

Журналист в шутку попросил своих подписчиков не звонить в полицию, если они увидят на улице «двух попрошаек», поскольку в таком случае «арестуют не их, а вас».

Ранее Карл III провел аудиенцию с Зеленским. «Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за неизменную поддержку нашего народа», — говорится в публикации Зеленского.

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