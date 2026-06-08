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20:02, 8 июня 2026Бывший СССР

Король Британии встретился с Зеленским

Король Британии Карл III провел аудиенцию с Зеленским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Король Британии Карл III провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Хорошая аудиенция у короля Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III. Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному королевству за неизменную поддержку нашего народа», — говорится в публикации.

7 июня Зеленский прибыл в Лондон на переговоры лидеров Великобритании, Франции и Германии.

После переговоров лидеры трех стран выпустили совместное заявление, в котором призвали к диалогу с Россией по украинскому урегулированию, в котором могут участвовать также и европейцы. В коммюнике приводилось несколько условий, которые, согласно мнению лидеров, могут помочь достичь долгосрочного мира на Украине.

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