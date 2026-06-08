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21:13, 8 июня 2026Мир

Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о спецоперации

Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина на ПМЭФ о переговорах и спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о том, что в настоящее время все зависит от действий военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Он высказался об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — подчеркнул Лавров.

Помимо этого, указал он, обсуждать возможность переговоров по Украине сложно на фоне решений европейских стран о новых поставках дальнобойного вооружения Киеву.

Ранее глава МИД России сообщил, что Москву тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины Вашингтоном. Он также отметил, что американский госсекретарь недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину.

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