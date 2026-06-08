Лавров сделал заявление о поддержке Украины США

Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины

Россию тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что американский госсекретарь недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с грекоправославным патриархом Иерусалима Феофилом III о его посредническом участии в переговорах между Россией и Украиной. Согласно договоренности, Феофил III выступит еще одним посредником в урегулировании конфликта и до конца июня встретится с президентом России Владимиром Путиным.