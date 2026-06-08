Мужчина купил квартиру на несуществующем этаже

Житель Китая купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного здания

Житель китайской провинции Шэньси купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного здания. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина приобрел квартиру площадью 90 квадратов за цену на треть ниже рыночной. Продавец объяснил стоимость тем, что жилье относится к категории «с ограниченными правами собственности» — так называют квартиры в незаконно построенных домах на коллективных сельских землях, которые нельзя перепродать.

Покупатель заплатил первоначальный взнос в размере 17 тысяч долларов. Застройщик нарушил сроки сдачи объекта, но в итоге работы все же завершили. Однако когда собственник пришел собрался получать ключи, ему сообщили, что в доме всего 32 этажа, а его квартира на 34-м этаже не существует. Мужчине предложили доплатить и получить квартиру на 32-м этаже, но у него не было средств.

Покупатель потребовал вернуть деньги. Застройщик заявил, что у него нет средств, и вернул только половину суммы, после чего перестал выходить на связь. Суд обязал девелопера выплатить остаток суммы к маю, но истец так и не получил деньги.

Ранее сообщалось, что жители китайских мегаполисов начали массово заводить кур в качестве домашних животных.