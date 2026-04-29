Китайцы начали массово заводить кур в качестве домашних животных

Жители Китая начали массово заводить кур в качестве домашних животных

Жители китайских мегаполисов начали массово заводить куриц в качестве домашних животных. Об этом пишет South China Morning Post.

Интерес к птицам вырос после того, как одна из жительниц провинции Гуандун получила три свежих яйца от родственников, из которых затем случайно вылупились птенцы. Женщина решила оставить их себе и позже заявила, что куры — идеальные питомцы. Они ласковые, компактные, не требуют больших затрат и отличаются крепким желудком.

Ветеринары подтвердили, что риск заболеваний птичьим гриппом и другими болезнями при содержании дома одной-двух кур минимальный. Владельцы надевают на птиц подгузники, поводки, выводят их на прогулки в колясках и наряжают. Одна из хозяек отметила, что куры — самые эмпатичные питомцы без необходимости тратить много средств на услуги ветеринара.

