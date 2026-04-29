17:29, 29 апреля 2026

Китайцы начали массово заводить кур в качестве домашних животных

Александра Качан (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Жители китайских мегаполисов начали массово заводить куриц в качестве домашних животных. Об этом пишет South China Morning Post.

Интерес к птицам вырос после того, как одна из жительниц провинции Гуандун получила три свежих яйца от родственников, из которых затем случайно вылупились птенцы. Женщина решила оставить их себе и позже заявила, что куры — идеальные питомцы. Они ласковые, компактные, не требуют больших затрат и отличаются крепким желудком.

Ветеринары подтвердили, что риск заболеваний птичьим гриппом и другими болезнями при содержании дома одной-двух кур минимальный. Владельцы надевают на птиц подгузники, поводки, выводят их на прогулки в колясках и наряжают. Одна из хозяек отметила, что куры — самые эмпатичные питомцы без необходимости тратить много средств на услуги ветеринара.

Ранее аналитики «Купера» подсчитали сумму, которая необходима для роскошной жизни собаки. Только на корм придется потратить более 12 тысяч рублей.

