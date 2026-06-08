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21:20, 8 июня 2026Бывший СССР

В Раде предрекли потерю Константиновки этим летом

Безуглая: ВСУ могут потерять Константиновку этим летом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) этим летом. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, российские войска установят контроль над городом, если ничего не изменится в управлении фронтом.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные проводят атаки вблизи центра Константиновки и берут населенный пункт в клещи. По его данным, бойцы закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.

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