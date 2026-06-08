Безуглая: ВСУ могут потерять Константиновку этим летом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) этим летом. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, российские войска установят контроль над городом, если ничего не изменится в управлении фронтом.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные проводят атаки вблизи центра Константиновки и берут населенный пункт в клещи. По его данным, бойцы закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.