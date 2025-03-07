Стало известно об атаках иностранных государств на вышедшие из портов России танкеры

Ambrey: За атаками на вышедшие из портов РФ суда стоят иностранные государства

За атаками на вышедшие из портов России суда и танкеры могли стоять иностранные государства. Об этом стало известно из отчета специализирующейся на морской безопасности британской компании Ambrey, передает ТАСС.

«Большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак была полная потеря судов», — говорится в документе.

Отмечается, что при атаках злоумышленники использовали подводные мины, при этом их удары не были избирательными. Согласно отчету, два поврежденных судна транспортировали углеводороды с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который в основном экспортируется нефть казахстанского происхождения.

Ранее стало известно, что власти Казахстана уменьшат объемы прокачки нефти через инфраструктуру КТК. Астана планирует начать делать это в марте из-за недавней атаки Вооруженных сил Украины на станцию.