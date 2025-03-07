Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 7 марта 2025Мир

Стало известно об атаках иностранных государств на вышедшие из портов России танкеры

Ambrey: За атаками на вышедшие из портов РФ суда стоят иностранные государства
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

За атаками на вышедшие из портов России суда и танкеры могли стоять иностранные государства. Об этом стало известно из отчета специализирующейся на морской безопасности британской компании Ambrey, передает ТАСС.

«Большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак была полная потеря судов», — говорится в документе.

Отмечается, что при атаках злоумышленники использовали подводные мины, при этом их удары не были избирательными. Согласно отчету, два поврежденных судна транспортировали углеводороды с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который в основном экспортируется нефть казахстанского происхождения.

Ранее стало известно, что власти Казахстана уменьшат объемы прокачки нефти через инфраструктуру КТК. Астана планирует начать делать это в марте из-за недавней атаки Вооруженных сил Украины на станцию.

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    Индекс Мосбиржи рухнул после заявления Трампа о новых санкциях

    Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США

    Самую красивую женщину в мире заподозрили в употреблении наркотиков

    Сотрудник казначейства потребовал у главы российского села взятку за ремонт дороги

    Российских военных посадили на «джихад-машины» несовершеннолетнего сына Кадырова

    В США назвали противников сделки по украинским ресурсам

    Раскрыта дата снижения цен на кофе

    Женщин предупредили об опасности некоторых эзотерических практик

    В Банке России пообещали не отказываться от наличных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше