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15:15, 7 марта 2025Экономика

Через атакованный украинскими БПЛА трубопровод снизят прокачку нефти

Жамауов: Власти Казахстана уменьшат объемы прокачки нефти через КТК
Вячеслав Агапов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Власти Казахстана уменьшат объемы прокачки нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, его слова приводит ТАСС.

Сокращение прокачки через атакованный украинскими БПЛА трубопровод планируют начать в марте — такие планы озвучил глава минэнерго республики Алмасадам Саткалиев. Власти собираются провести оптимизацию добычи нефти в марте для того, чтобы выполнить обязательства перед ОПЕК+. Снижение может достичь порядка 70 процентов.

«У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта по КТК проходит. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы», — пояснил он.

Саткалиев также пообещал принять все необходимые меры по обеспечению обязательств перед ОПЕК+, включая использование административных механизмов и решение вопросов, связанных с доступом к нефтепроводной инфраструктуре.

Участок КТК под Краснодаром атаковали 17 февраля — удар нанесли семь БПЛА, начиненные, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Президент России Владимир Путин заявил, что, если акционеры консорциума заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода после атаки украинских сил, им следует поставить необходимое оборудование «несмотря на все санкции».

По данным «Транснефти», в 2024 году большая часть (74 процента) прокачки по системе КТК пришлась на долю американских и иных западных грузоотправителей. После атаки транспортировка нефти по нефтепроводу может снизиться на 30 процентов.

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