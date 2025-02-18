Влияние атаки дронов на прокачку нефти по каспийскому трубопроводу оценили

«Транснефть»: Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30 %

Транспортировка нефти из Казахстана по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов. Так влияние атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прокачку сырья оценили в «Транснефти», сообщает РИА Новости.

Последствия ударов по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» будут устраняться в течение полутора-двух месяцев. Ремонт на объекте приведет к сокращению объемов транспортировки.

В КТК тем временем отметили, что транспортировка по маршруту Тенгиз–Новороссийск продолжается.

«В штатном режиме продолжается отгрузка сырья на экспорт на морском терминале. В настоящий момент прием нефти от грузоотправителей осуществляется согласно уточненным техническим возможностям по перекачке», — заявили в компании.

По данным «Транснефти», в 2024 году большую часть (74 процента) прокачки по системе КТК пришлась на долю американских и иных западных грузоотправителей.

Об атаке дронами на станцию КТК в Краснодарском крае сообщили 17 февраля. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.