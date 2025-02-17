В России нефтеперекачивающая станция подверглась атаке БПЛА

В Краснодарском крае нефтеперекачивающая станция подверглась атаке БПЛА

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае 17 февраля подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Там уточнили, что промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА выведена из эксплуатации. Нефть на этом фоне перекачивают на сниженных режимах, минуя поврежденную станцию.

«Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — привели подробности атаки в компании.

КТК добавил, что никто не пострадал, работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Консорциум известил международных акционеров компании — в том числе из США и стран Евросоюза — об атаке на свою станцию. Других подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на 17 февраля, по данным Минобороны, над Краснодарским краем сбили 24 беспилотных летательных аппарата. Пострадала женщина, также начался пожар близ Ильского нефтеперерабатывающего завода — его сняли на видео.