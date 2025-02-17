Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников и ракету

МО: Силы ПВО за ночь сбили 90 дронов ВСУ и ракету «Нептун-МД» над Россией

В ночь на понедельник, 17 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотников и одну ракету. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего за ночь беспилотники перехватили над шестью регионами России, а также над Черным и Азовскими морями. Дроны перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Больше всего летательных аппаратов — 38 — перехватили над Азовским морем. Еще 24 сбили над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 — над Черным морем, по 2 — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской областями.

Вечером в воскресенье, 16 февраля, российские военные уничтожили девять беспилотников ВСУ в период с 19:50 до 20:45 по московскому времени. Шесть дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, еще три — над территорией Краснодарского края.