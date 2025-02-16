Российские средства ПВО за час сбили девять украинских беспилотников

ПВО сбила девять дронов ВСУ над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в период с 19:50 до 20:45 по московскому времени шесть дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, еще три — над территорией Краснодарского края. Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

14 февраля Минобороны сообщало, что над акваторией Черного моря заметили украинский беспилотный летательный аппарат. Беспилотник удалось сбить системам ПВО в 19:00 по московскому времени. Позднее в ведомстве заявили об уничтожении еще двух БПЛА над Черным морем.

До этого, 4 февраля, ВСУ выпустили ракету по территории России. Украина для удара использовала управляемую ракету большой дальности «Нептун». Ее сбили средства ПВО над Азовским морем.