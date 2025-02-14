Еще два БПЛА уничтожили над Черным морем

Минобороны России заявило об уничтожении еще двух БПЛА над Черным морем

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Черным морем. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Дроны удалось сбить около 19:15 по московскому времени. По данным министерства, беспилотники уничтожили при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели. Информации о воздушной тревоге в Крыму и Севастополе на данный момент нет.

Ранее 14 февраля министерство уже сообщало, что над акваторией Черного моря заметили украинский БПЛА. В ведомстве уточнили, что беспилотник удалось сбить системам ПВО в 19:00 по московскому времени.