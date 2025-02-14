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20:10, 14 февраля 2025Россия

Еще два БПЛА уничтожили над Черным морем

Минобороны России заявило об уничтожении еще двух БПЛА над Черным морем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Черным морем. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Дроны удалось сбить около 19:15 по московскому времени. По данным министерства, беспилотники уничтожили при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели. Информации о воздушной тревоге в Крыму и Севастополе на данный момент нет.

Ранее 14 февраля министерство уже сообщало, что над акваторией Черного моря заметили украинский БПЛА. В ведомстве уточнили, что беспилотник удалось сбить системам ПВО в 19:00 по московскому времени.

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