Над Черным морем заметили украинский беспилотник

Минобороны России заявило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике

Над Черным морем заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, беспилотник удалось сбить в 19:00 по московскому времени. Уничтожили его с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

13 февраля Минобороны сообщало, что над Черным морем и Белгородской областью сбили украинские беспилотники. Попытки атак на территории России Вооруженными силами Украины происходили с 15:30 до 17:00 по московскому времени.