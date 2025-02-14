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19:34, 14 февраля 2025Россия

Над Черным морем заметили украинский беспилотник

Минобороны России заявило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Над Черным морем заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, беспилотник удалось сбить в 19:00 по московскому времени. Уничтожили его с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

13 февраля Минобороны сообщало, что над Черным морем и Белгородской областью сбили украинские беспилотники. Попытки атак на территории России Вооруженными силами Украины происходили с 15:30 до 17:00 по московскому времени.

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