Над Черным морем сбили украинские беспилотники

Над Черным морем и Белгородской областью сбили украинские БПЛА

Над Черным морем и Белгородской областью сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки территории России Вооруженными силами Украины (ВСУ) произошла с 15:30 до 17:00 по московскому времени. Отражали налеты БПЛА дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.

В этот же день стало известно, что над Рязанью совершили воздушный крестный ход. Целью мероприятия, отметили в епархии, было вознесение молитвы об ограждении города от воздушных атак и беспилотников.