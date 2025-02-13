Над российским городом совершили воздушный крестный ход для защиты от БПЛА

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от БПЛА

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте епархии.

«В небо над городом поднялся самолет, на борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери "Знамение", частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, частица древа Животворящего Креста Господня», — говорится в сообщении.

Целью крестного хода, отмечается в сообщении, было вознесение молитвы об ограждении Рязани от воздушных атак. Еще одним поводом молитвы в епархии назвали грядущее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее клирик, священник Геннадий Бочаров рассказал о спасшей бойца на специальной военной операции (СВО) иконе. Речь идет о Казанской иконе Божьей Матери.