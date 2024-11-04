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22:45, 4 ноября 2024Россия

Священник рассказал о спасшей бойца на СВО иконе

Священник Бочаров: чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь бойца СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери, которую патриарх Московский и всея Руси передал в Казанский собор на Красной площади, спасла жизнь бойцу ВС России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал клирик, священник Геннадий Бочаров.

4 ноября помимо Дня народного единства отмечается Празднование Казанской иконе Божией Матери (праздник РПЦ). В мае патриарх Кирилл объявил о старте всероссийского крестного хода с этой иконой — чудотворным образом, пребывавшим в ополчении Минина и Пожарского.

«Все наши прихожане с нетерпением ждут возвращения этой великой святыни. Часто приходиться слышать, что то или иное чудо от Царицы Небесной происходило. Например, пришла женщина и говорит: "Сын у меня сейчас воюет, я молилась перед Казанской иконой Божией Матери, и сыну было явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти"», — сообщил Бочаров.

Священник назвал Божьим чудом обретение старинного намоленного образа, перед которым молились предки.

Ранее участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе. Боец сообщил, что он попал под обстрел и осколок снаряда угодил в область нагрудного кармана, в котором военный хранил паспорт и другие документы. Осколок легко пробил обложку документа, но дальше тонкой бумажной иконы не прошел.

Вот это герой!
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