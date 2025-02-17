Появились кадры мощного пожара после попытки атаки ВСУ на нефтезавод Кубани

В сети появились кадры пожара после попытки атаки ВСУ на Ильский НПЗ на Кубани

В сети появились кадры пожара в Краснодарском крае после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ильский нефтеперерабатывающий завод. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, языки пламени от которого освещают ночное небо. Большие клубы дыма распространяются по небу, звуков взрывов при этом не слышно.

Жители станицы Северской на Кубани рассказали, что серия громких взрывов прозвучала около часа ночи. Предварительно, обломки одного из сбитых беспилотников ВСУ упали близ нефтезавода, из-за чего начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Украина пыталась атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 17 февраля. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, в результате травмы получила женщина. Официально информации о том, что целью был местный НПЗ, не публиковалось.