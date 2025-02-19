ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

Путин призвал акционеров помочь с восстановлением КТК после атаки дронов ВСУ

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщили в компании.

Там также указали, что из-за ударов нефтеперекачивающая станция Кропоткинская была выведена из эксплуатации. Нефть на этом фоне стали перекачивать на сниженных режимах, обходя станцию.

Удар по станции нанесли несколько БПЛА Украины

В компании сообщили, что атака на часть КТК под Краснодаром произошла еще в понедельник, 17 февраля. В небе над станцией тогда же заметили несколько беспилотников. «Удар был нанесен семью БПЛА, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью (…) привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — привели подробности атаки в компании.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В КТК добавили, что никто не пострадал, кроме того, работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. После произошедшего компания известила иностранных акционеров компании, в том числе из США и стран Европейского союза (ЕС), об атаке на свою станцию.

Позже агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на одного из основных акционеров КТК «Транснефть», что на устранение последствий атаки на станцию должно уйти по меньшей мере один-два месяца. Известно, что были повреждены крыша, распределительное устройство, а также кабели и емкости с водой. Также уничтожены два трансформатора и противопожарная система.

Тогда же, в ночь на 17 февраля, по данным Минобороны, над южным российским регионом сбили 24 БПЛА. Насколько известно, пострадала женщина, также начался пожар близ Ильского нефтеперерабатывающего завода — его сняли на видео.

ВСУ атаковали объект транспортировки нефти, принадлежащей США

По данным RT, ВСУ при помощи дронов атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС), которая занимается транспортировкой сырья, принадлежащего Соединенным Штатам. Предполагается, что украинцы нанесли удар ненамеренно.

В основном через саму «Кропоткинскую» поставляют нефть американских и европейских компаний через Казахстан. НПС находится в 230 километрах от порта Новороссийск, через который проходит российская нефть.

Станцию уже давно называют важнейшим узлом, обеспечивающим главные перекачки нефти по магистральному нефтепроводу КТК. В состав его акционеров входят многие иностранные компании, а американские же владеют 24,25 процента активов.

Известно, что за 2024 год по КТК было транспортировано 62,4 миллиона тонн нефти, из них 7,3 миллиона тонн поставлялись из РФ, 55,1 миллиона тонн — из Казахстана. В Казахстане ее добывают на трех проектах (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), акционерами которых также выступают в первую очередь нефтяные фирмы США. Их доля в поставках по КТК, по данным на 2024 год, составляет более 40 процентов.

Теперь же транспортировка нефти из Казахстана, как предполагается, может снизиться на 30 процентов. При этом сам нефтепровод продолжает работать в штатном режиме.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России обратился к иностранным акционерам

Президент России Владимир Путин сделал заявление после атаки БПЛА на станцию под Краснодаром. Он призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК, несмотря на санкции.

Российский лидер счел, что если акционеры КТК заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода после атаки БПЛА по нефтеперекачивающей станции Кропоткинская, то им надо поставить всю необходимую технику. «Ведь сами себе же делают», — отметил он.

По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, украинские военные от отчаяния ударили по нефтеперекачивающей станции КТК.

Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдач корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Он также утверждал, что это «тройной удар» — по компаниям США, нефтяному рынку и лично Дональду Трампу. Украина таким образом хочет продемонстрировать США свою опасность, счел зампред Совбеза. На фоне произошедшего политик также назвал президента Украины Владимира Зеленского «киевским наркоманом».

В свою очередь, зампред кабмина Александр Новак связал эту атаку с Мюнхенской конференцией по безопасности и встречей делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.